 بكين تعلق بعض خدمات القطارات والحافلات في ظل حالة التأهب لمواجهة الفيضانات - بوابة الشروق
الأحد 27 يوليه 2025 2:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بكين تعلق بعض خدمات القطارات والحافلات في ظل حالة التأهب لمواجهة الفيضانات

بكين - (د ب ا)
نشر في: الأحد 27 يوليه 2025 - 1:55 م | آخر تحديث: الأحد 27 يوليه 2025 - 1:55 م

أوقفت العاصمة الصينية بكين بعض خدمات القطارات والحافلات، في الوقت الذي رفعت فيه حكومة المدينة حالة التأهب لمواجهة الفيضانات إلى أعلى مستوى، حسبما جاء في منشور لصحيفة "بيبولز ديلي" (صحيفة الشعب) عبر تطبيق وي شات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إغلاق عدة مقاصد سياحية لحين إشعار آخر.

كما طٌلب من السكان الابتعاد عن الأنهار والمناطق المعرضة للفيضانات.

ومن أجل التحكم في مستويات المياه، سوف يبدأ إطلاق المياه من خزان ميون، الذي يعد مصدرا رئيسيا للمياه، نحو الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي اليوم.

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