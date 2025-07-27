رئيس أساقفة وارسو يطلب من الفاتيكان تجريد كاهن من رتبته الدينية بسبب قتل رجل مشرد

طلب رئيس أساقفة وارسو، عاصمة بولندا من الفاتيكان تجريد كاهن من رتبته الدينية بتهمة قتل رجل مشرد، 68 عاما، تعرض للضرب ببلطة وإشعال النار فيه.

ووجه ممثلو الادعاء، أمس السبت، تهمة القتل بوحشية شكل خاص إلى الكاهن، الذي يعرف فقط باسم ميروسلاف إم، تماشيا مع قوانين الخصوصية البولندية. ويتم احتجازه الآن على ذمة المحاكمة ويواجه حكما بالسجن يتراوح ما بين 15 عاما ومدى الحياة.

وطلب رئيس أساقفة وارسو أدريان جالباس أمس السبت من الحبر الأعظم تجريد الكاهن من الكهنوتية، وهي أقصى عقوبة في القانون الكنسي يتم تطبيقها على رجل دين.

ولم يرد الفاتيكان على طلب للتعليق على الفور.

وكان ممثلو الادعاء في رادوم، جنوب وارسو، قد قالوا لوكالة الأنباء البولندية (بي.إيه.بي)، إن الكاهن اعترف بأنه قتل رجلا مشردا حيث ضربه ببلطة وسكب البنزين عليه وأضرم النار فيه.

وتم العثور على الضحية، 68 عاما، مساء الخميس الماضي، وقد اشتعلت فيه النيران، ولحقت به إصابات خطيرة، وذلك على طريق في تشينوف، وهي قرية تقع بين رادوم ووارسو. وتم رصد سيارة الكاهن في مكان الحادث وتم إلقاء القبض عليه أمس الجمعة.

وذكر التقرير أن الكاهن وضحيته دخلا في مشادة أثناء السفر. ثم نفذ الكاهن الهجوم.

وتردد أن الدافع وراء الجريمة يتعلق بعقار نقله الرجل المشرد إلى الكاهن مقابل تعهد بتوفير سكن له ورعايته باقي حياته.