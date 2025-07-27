وصل نظام الموازنة المالية في ألمانيا، الذي تقوم من خلاله الولايات الغنية بتحويل الأموال إلى الولايات الأفقر، إلى مستوى قياسي في النصف الأول من العام، بينما تشكو بافاريا، التي صارت أكبر مانح له من جديد، من ضرورة تغيير النظام.

ويهدف النظام إلى ضمان تحقيق ظروف معيشية متساوية تقريبا في الولايات الألمانية البالغ عددها 16. وتقوم الولايات القوية ماليا بالدفع، بينما تستفيد الولايات الأضعف ماليا.

وكانت برلين أكبر ولاية حصلت على الأموال التي تم تحويلها في النصف الأول من عام 2025، تليها ثلاث ولايات في شرق ألمانيا.

وارتفعت مدفوعات الموازنة خلال هذه الفترة إلى مستوى قياسي تجاوز 18ر11 مليار يورو (13 مليار دولار) - بزيادة قدرها نحو 35ر1 مليار يورو عن الفترة نفسها من العام الماضي – بحسب ما ورد في بيان صدر عن وزارة المالية الاتحادية، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ولا تزال بافاريا أكبر ولاية مانحة، بفارق كبير. وقد قامت الولاية الواقعة جنوبي البلاد بتحويل 67ر6 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وتلتها ولاية بادن-فورتمبيرج بواقع 12ر2 مليار يورو، ثم هيسن بـ 04ر2 مليار يورو. أما هامبورج، التي جاءت في المركز الرابع، فقد ساهمت بدفع 312 مليون يورو.

ومن جانبه، وصف وزير المالية البافاري ألبرت فوراكر، في حديثه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، التطور بـ "المثير للقلق".

وقال إن النظام "يخرج عن السيطرة بصورة متزايدة"، مشيرا إلى أن حجم التحويلات زاد بنسبة 14% تقريبا.

وأوضح فوراكر أنه "رغم استحالة وضع توقعات موثوقة لعام 2025 بأكمله بناء على فصلين، يعتبر التطور الحالي خطير للغاية. لا يمكن أن يستمر الوضع كذلك".

وقال إن هيكل نظام معادلة المدفوعات يجب تغييره "جذريا".

وبعد أن ساهمت بافاريا بنحو 52% من الأموال في العام الماضي، وصلت مساهمتها في الوقت الحالي إلى ما يقرب من 60%. قال فوراكر إن "هذا يزيد بنحو ملياري يورو بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي".