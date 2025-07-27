تايلاند: الهجمات الكمبودية تلحق أضرارا بـ19 مستشفى

ذكرت وزارة الصحة العامة التايلاندية أن الهجمات الكمبودية على أراض تايلاندية ألحقت أضرارا بـ19 مستشفى تايلاندي، حيث تستعد السلطات الصحية لإجلاء المزيد من المرضى الداخليين وسط تهديدات من أسلحة كمبودية طويلة المدى.

وقال ويرايوت إمسامران، نائب السكرتير الدائم للصحة العامة اليوم الأحد إن الهجمات الكمبودية في مناطق حدودية تايلاندية كان لها تأثير على 19 مستشفى تايلاندي، حسب صحيفة بانكوك بوست اليوم الأحد.

ومن بين تلك المستشفيات، تم إغلاق 11 منشأة وكانت ثمانية منها تقدم خدمات طوارئ فقط.

وبلغت حصيلة القتلى بين المدنيين في تايلاند جراء الهجمات الكمبودية 13، بينما بلغت حصيلة المصابين 36، من بينهم 11 تعرضوا لإصابات بالغة.

وكانت السلطات التايلاندية قد نصحت في وقت سابق السكان المحليين بالانتقال بعيدا عن المناطق الخطيرة إلى منازل أقربائهم ومراكز إيواء في المدارس والمعابد البوذية، بعيدا عن المناطق الواقعة ضمن دائرة هجمات المدفعية والأسلحة الثقيلة.

وأرسلت العديد من المنظمات ومؤسسات الإنقاذ الحكومية مركبات لنقل النازحين، الذين ليس لديهم مركبات خاصة. ونقل رجال الإنقاذ أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة والمواطنين المسنين والأطفال والمرضى طريحي الفراش من منازلهم ومستشفياتهم.