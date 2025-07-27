العثور على رجل عار داخل مبنى الكابيتول في مينيسوتا

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بأنه عثر في وقت متأخر ليل السبت على رجل عار يعاني من مشاكل نفسية وعقلية في مبنى الكابيتول بولاية مينيسوتا الأمريكية.



وقال تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، إنه "تم العثور على رجل عار يعاني من مشاكل صحية عقلية واضحة داخل مبنى الكابيتول بولاية مينيسوتا، مما أثار تساؤلات حول الأمن".

وجاء هذا الحادث، بعد 6 أسابيع على مقتل ميليسا هورتمان رئيسة مجلس نواب الولاية وواحدة من أبرز الزعماء الديمقراطيين في مينيسوتا منذ انتخابها في 2004، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقتلت ميليسا هورتمان وزوجها في يونيو الماضي، في حادثة وصفت بأنها جريمة قتل ذات دوافع سياسية، وأثارت الحادثة جدلا كبيرا في الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن لوري هوداب، كبيرة ضباط الأمن في مجلس النواب، قولها إن "هذا الشخص أدلى بتصريحات تشير إلى اعتقاده بأنه الحاكم، من بين تصريحات أخرى، ووجد عاريا".

وأضافت أن أمن الكابيتول استجاب على الفور، ونقل الرجل إلى مستشفى في سانت بول للتقييم. واعتبر أنه لا يشكل تهديدا لنفسه أو للآخرين وتم إطلاق سراحه، لكنه عاد إلى مبنى الكابيتول في الساعة 7:30 صباحا يوم السبت.

ونقلت الوكالة عن هوداب قولها أيضا "إن التحقيق جار حاليا لتحديد كيفية تمكن هذا الفرد من الوصول إلى قاعة مجلس الشيوخ ومقر الكابيتول بعد الإغلاق".