أردوغان يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيجاد حل عاجل للأزمة الإنسانية في غزة

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله آخر المستجدات في غزة، إلى جانب التطورات الإقليمية الراهنة.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، نوه أردوغان، من جانبه، أن الوضع الإنساني في غزة يزداد تدهورًا، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإيجاد حل فوري.

وأشار إلى ضرورة إنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين، مؤكدًا أن الحل القائم على أساس الدولتين يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وفي ختام الاتصال، هنأ الرئيس أردوغان الرئيس ماكرون على قراره الاعتراف بدولة فلسطين.

وتوجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي تعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة.

ويُعقد المؤتمر الوزاري، الاثنين والثلاثاء، المقبلين برئاسة وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والسعودي الأمير فيصل بن فرحان في سياق المبادرة التي بدأتها المملكة العربية السعودية وفرنسا منذ أشهر، وكمقدمة مهمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس، أو في نيويورك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر المقبل، في ظل جهود متواصلة لنيل دولة فلسطين اعترافاً من دول أوروبية رئيسية، وأبرزها فرنسا، ضمن خطة تشمل خطوات أخرى لإحلال السلام بين الدول العربية وإسرائيل.

ويشهد المؤتمر الوزاري كلمات لكثير من الشخصيات البارزة، ومن بينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.