محكمة إيرانية تقضي بسجن 3 أشخاص بتهمة التجسس لصالح بريطانيا وإسرائيل

قضت محكمة إيرانية بسجن 3 أشخاص، امرأتان ورجل، لمدة 10 أعوام، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا وإسرائيل، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، القول إن أنوشه إيه، التي تحمل أيضا الجنسية البريطانية، وعلي جيه، كان يعملان لدى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

أما المشتبه بها الثالثة، أراس إيه، فكانت تعمل لدى المجلس الثقافي البريطاني في إيران، ويقال إنها تتجسس لصالح وكالة الاستخبارات البريطانية الخارجية "إم آي 6"، وكان قد حُكم عليها في الأصل في مايو الماضي، ثم أكدت المحكمة الحكم اليوم الثلاثاء.

ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بصورة فورية، على طلب من جانب وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) للتعليق على الامر.