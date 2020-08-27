لاشين إبراهيم: انتخابات مجلس الشيوخ مرت دون أي إصابة بفيروس كورونا

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن أيام انتخابات مجلس الشيوخ مرت داخل مصر دون إصابة قاضي أو موظف داخل لجنة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة من أجل إنجاح الحدث.

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن الانتخابات أشادت بها كل وسائل الإعلام المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المتابعة للانتخابات.

ولفت إلى أن وسائل الإعلام والمنظمات أشادوا بالتنظيم والإجراءات الاحترازية للدولة من أجل أن يدلي الناخبين بأصواتهم، قائلًا إن المواطنين صوتوا على إقامة انتخابات مجلس الشيوخ بتعديلات الدستور لاكتمال مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة الوطنية طبقًا للقانون والدستور هيئة مستقلة لا سلطان عليها من أي جهة تنفيذية من الدولة، قائلًا إنها تختص بإدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، أمس الأربعاء، اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.