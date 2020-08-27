تركيا تسجل 1491 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 1491 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الخميس، أشارت «الصحة التركية» إلى تسجيل 995 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 240 ألفًا و792.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 820 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 24 مليون إصابة.