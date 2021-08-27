يقيم مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما عرض خاص 3 أفلام مصرية مهمة، ضمن برنامج كلاسيكيات السينما التسجيلية المصرية، والذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وإشراف الناقد والسيناريست مجدي الشحري مدير مركز الثقافة السينمائية.

تتضمن الأمسية السينمائية التي ستقام في السابعة مساء الأربعاء المقبل، عرض أفلام "شاطئ النخيل" للمخرج على بدرخان، و"طبيب فى الأرياف" للمخرج خيرى بشارة، وفيلم "رحلة العائلة المقدسة" للمخرجة سميحة الغنيمى.

ويستقبل المركز ضيوفه من السينمائيين والنقاد والمهتمين بالفن السابع من السادسة والنصف مساءا، وذلك مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار ڤيروس كورونا حرصا على سلامة الجمهور والعاملين.