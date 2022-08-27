مرتضى منصور يكشف صفقات جديدة في الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن صفقات جديدة سيتم تدعيم بها الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الزمالك في الأيام الماضية، التعاقد مع أحمد أيمن منصور، مدافع نادي بيراميدز، وزكريا الوردي، لاعب خط وسط الرجاء المغربي، والسنغالي إبراهيما نداي، جناح لوزيرين السويسري، في صفقة انتقال حر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الزمالك»: «سيتم تدعيم فريق الكرة بصفقات أخرى من نادي طلائع الجيش ومن نادي الاتحاد السكندري ومن نادي فيوتشر ومن نادي سموحة ومن بيراميدز، واحتمال من نادي انبي».

وأضاف: «لن استطيع الإعلان عن أسماء اللاعبين إلا بعد الانتهاء من المفاوضات بشكل رسمي مع مسؤولي أنديتهم»، مضيفًا: «لن نتعاقد مع أي لاعب إلا بعد الحصول على موافقة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض». وأشار إلى أن المحترف الثالث الذي سيتم تدعيم به الفريق الأبيض سيكون مهاجمًا صريحاً.

يذكر أن الزمالك توج ببطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشرة في تاريخه، كما حصد بطولة كأس مصر النسخة القديمة بعد تغلبه على النادي الأهلي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.