المركز القومي للسينما يحتفل بذكرى نجيب محفوظ

يقيم المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، احتفالية لإحياء ذكرى وفاة الأديب الكبير نجيب محفوظ، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب.



تُقام الاحتفالية يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 أغسطس في السابعة مساء بسينما الهناجر، حيث تقام ندوة يشارك بها الكاتب الروائي يوسف القعيد، والناقد وليد سيف؛ للحديث عن أعمال نجيب محفوظ الأدبية والسينمائية ويعرض خلال الاحتفالية فيلم "نجيب محفوظ ضمير عصره" للمخرج هاشم النحاس، الذي يشارك بالندوة أيضا وتدير الندوة الدكتورة سميرة أبو طالب.



جدير بالذكر أن فيلم نجيب محفوظ ضمير عصره تدور أحداثه حول حياة الأديب الراحل والحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1988.