فيتوريا يبدأ تنفيذ «مشروع 2026» من معسكر سبتمبر

استقر روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على القائمة المبدئية للفراعنة لمعسكر شهر سبتمبر المقبل.

وأكد مصدر من اتحاد الكرة أن الشركة الراعية أنهت الاتفاق لخوض مباراتين وديتين للمنتخب الوطني الأول في شهر سبتمبر المقبل، أمام منتخبي النيجر وليبيا، بحيث تُقام الأول يوم 23 سبتمبر، والثانية يوم 27 من الشهر نفسه، وذلك بملعب برج العرب.

وأشار المصدر إلى أن فيتوريا حدد قائمة مكونة من 40 اسمًا بشكل مبدئي، سيختار من بينها اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب المقبل.

وغلب على هذه القائمة تواجد الوجوه الشابة والتي قد ترتدي قميص الفراعنة لأول مرة في مسيرتها الشهر القادم، حيث سيتبع فيتوريا سياسة الاعتماد على اللاعبين الشباب وخفض معدل أعمار المنتخب.

ويأتي قرار روي فيتوريا في إطار المشروع الذي اتفق عليه مع اتحاد الكرة، والخاص بوضع استراتيجية خاصة لحسم الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2023 والصعود لكأس العالم 2026.

وقرر المدرب البالغ من العمر 52 عامًا البدء في تنفيذ مشروعه من أول معسكر له مع المنتخب، والذي سيسعى من خلاله كسب أكبر عدد من اللاعبين الشباب الذي سيشكلون القوام الرئيسي للفراعنة خلال الأعوام القليلة المقبلة، بحيث يصلون لذروة عطائهم عند المنافسة في المرحلة النهائية للصعود لمونديال 2026.