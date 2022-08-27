جمهور عاشر ليالي الدورة 30 لمهرجان القلعة للموسيقى يكسر حاجز 10 آلاف مشاهد

كسر جمهور الليلة العاشرة من الدورة 30 لمهرجان القلعة للموسيقى، حاجز 10 آلاف مشاهد.

في تلك الليلة، أضاء أمير الغناء العربى هانى شاكر سماء مسرح المحكى، ومع دوي تصفيق الحضور وترحابهم قدم التحية لمحبيه وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.

وقدم شاكر كوكبة من أعماله الرومانسية التى حققت شهرة واسعة كان منها بحبك يا غالى ، شاور ، مش بعتب عليك ، هنعيش ، أنا قلبي ليك ، اديني قلبي تاني ، لو روحت بعيد ، غلطة ، يارتني ، وعد مني ، مشتريكي ، نسيانك صعب ، لو بتحب ، لسه بتسألي ، علي الضحكاية وغيرها الى جانب بلدى التى استهل بها الحفل وجانا الهوى لـ عبد الحليم حافظ .

وأشادت الفنانة نادية مصطفى، بالمهرجان والقائمين عليه ودعت الجمهور المتذوق للفنون الجادة بدعم ابنتها الصوت الواعد فيروز أركان، ثم استعادت بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة عازف الكى بورد مدحت حميدة ذكريات عدد من أعمالها الخاصة ومجموعة من إبداعات نجوم زمن الفن الجميل التى تفاعل معها الحضور كان منها حبايب مصر ، الصلح خير ، سلامات ، شدوني عينيك ، جيت اهنى ، لولا الملامة ، جاى فى ايه وغيرها الى جانب احدث اعمالها بعنوان يحلها الحلال .