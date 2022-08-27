رئيس الوزراء الباكستاني: الحكومة تخصص 38 مليار روبية لمساعدة المتضررين من الفيضانات

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، إن الحكومة الاتحادية خصصت منحة بقيمة 38 مليار روبية لمساعدة كل أسرة تضررت من الفيضانات بـ25 ألف روبية، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية.

وقال رئيس الوزراء الذين كان يتحدث إلى المتضررين جراء الفيضانات إنه أعلن بالفعل عن منحة بقيمة 15 مليار روبية لولاية السند، فيما بدأ توزيع الإعانات الغذائية على الأسر في ولاية السند بعد بلوشستان تحت رعاية برنامج بينظير لدعم الدخل.

وذكر شريف أن الولايات الأخرى ستتلقى إعانات كهذه.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة الاتحادية واصلت دعم حكومات الولايات في جهود الإنقاذ والإغاثة والإصلاح، بدعم من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والهيئات الأخرى ذات الصلة.

وقال شريف، في وقت سابق من اليوم إن بلاده بأسرها تضررت بشدة من الفيضانات العارمة جراء الأمطار الموسمية المتواصلة، معلنا العزم على التغلب على المشكلات بجهود جماعية.