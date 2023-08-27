ألمانيا: عدد زائري معرض جيمسكوم للألعاب الإلكترونية هذا العام يتجاوز عدد زائري 2022

أعلن منظمو معرض "جيمسكوم"، أكبر معرض من نوعه لألعاب الكمبيوتر والفيديو، في مدينة كولونيا غربي ألمانيا اليوم الأحد أن عدد زائري المعرض هذا العام تجاوز بشكل ملحوظ عدد زائريه في العام 2022.

وفي ختام فعالية المعرض التي استمرت خمسة أيام، أوضح المنظمون أن عدد الزائرين وصل في العام الحالي إلى قرابة 320 ألف شخص مقارنة بـ265 ألف شخص في العام الماضي.

كان أعلى عدد لزائري المعرض تم تسجيله في نسخة عام 2019 عندما وصل إلى 373 ألف شخص، وهو العام الذي أعقبه توقف فعاليات المعرض بسبب جائحة كورونا وتم الاكتفاء بتنظيمه افتراضيا فقط.

وكان من بين العارضين نينتيندو وإكس بوكس وتينسنت ويوبيسوفت بالإضافة إلى خدمات البث المباشر نتفليكس وامازون برايم وكرانشيرول.

يذكر أن قطاع الألعاب يشهد نموا منذ أعوام غير أن الشركات الألمانية لم تلعب سوى دور ثانوي في هذا التطور. ويتمتع القطاع بإمكانيات كبيرة في أوقات الرقمنة لاسيما وأن منتجات القطاع يمكنها أن تعطي دفعة في قطاعات اقتصادية أخرى ومن ذلك على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

وتدعم الحكومة الاتحادية في برلين قطاع الألعاب ببرنامج تمويلي منذ أعوام، غير أن وزارة الاقتصاد الألمانية تعتزم تقليل الأموال المخصصة للقطاع في عام 2024 مقارنة بعام 2023 وهو ما قوبل بانتقادات من جانب القطاع حيث تتخوف الشركات الألمانية من تأثير ذلك على المنافسة الدولية.