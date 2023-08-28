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أعلنت السلطات في بلدة باد بايرسوين بولاية بافايا جنوبى ألمانيا حالة الكارثة اليوم الأحد بعدما تسببت عواصف ثلجية عنيفة في أضرار جسيمة بالمباني.

وقالت السلطات المحلية إن البلدية تعرضت لعاصفة شديدة أمس السبت بحبات برد ثلجية ضخمة يصل حجمها إلى 8 سنتيمترات. وتضرر نحو 80% من مباني البلدة بشدة.

واقتلعت العاصفة الأشجار وتسببت في أضرار بالمركبات المتوقفة. كما لحق الدمار بأسقف وإضاءة بعض المباني. ولم يتم تسجيل أي إصابات.

ومن أجل استدعاء قوات الطوارئ بشكل رسمي من المقاطعات المجاورة للمساعدة في التعامل مع الضرر الشامل، أعلن مدير المنطقة أنتون سبير حالة الكارثة.

وتم طلب أغطية طوارئ لأسطح مباني البلدة التي يبلغ عدد سكانها 1300 شخص.