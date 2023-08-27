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عبد اللهيان يثمن في اتصال مع نظيره القطري دور الدوحة في الاتفاق بين واشنطن وطهران

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

نشر في: الأحد 27 أغسطس 2023 - 9:05 ص | آخر تحديث: الأحد 27 أغسطس 2023 - 9:05 ص

أعلنت الخارجية القطرية الأحد، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا السبت من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد بحث الطرفان علاقات التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

بدورها، قالت الخارجية الإيرانية إن عبد اللهيان ثمن الدور الذي قامت به قطر في الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن لتبادل السجناء والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

ونقلت عن وزير الخارجية الإيراني قوله إن "قطر تبذل جهودا إيجابية وبناءة في العلاقات الإقليمية والدولية، مؤكدا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا في أغسطس الجاري، التوصل إلىصفقة تبادل الأسرى تقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لإيران مقابل تبادل للسجناء بين البلدين، على أن تنقل الأموال إلى حسابات في قطر.

من جهة أخرى، اتصل عبداللهيان، مساء السبت أيضا بنظيره العماني، وبحث معه الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في تغريدة عبر منصة "X"، إن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني "تناولا خلاله العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".


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