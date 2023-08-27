 إنجاز تاريخي لدياز.. صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نيوكاسل - بوابة الشروق
الأحد 27 أغسطس 2023 6:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

إنجاز تاريخي لدياز.. صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نيوكاسل

الشروق
نشر في: الأحد 27 أغسطس 2023 - 5:44 م | آخر تحديث: الأحد 27 أغسطس 2023 - 5:46 م

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض به لقاء نيوكاسل، حيث تقام المباراة على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن حسابات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق ليفربول المركز التاسع برصيد أربع نقاط، في المقابل يتواجد نيوكاسل في المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط.

وجاء تشكيل ليفربول على الشكل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: إندو - أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - كودي جاكبو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك