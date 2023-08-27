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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض به لقاء نيوكاسل، حيث تقام المباراة على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن حسابات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق ليفربول المركز التاسع برصيد أربع نقاط، في المقابل يتواجد نيوكاسل في المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط.

وجاء تشكيل ليفربول على الشكل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: إندو - أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - كودي جاكبو.