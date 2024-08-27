زيلينسكي يعلن اختبار أول صاروخ باليستي محلي الصنع

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا أجرت اختبارا ناجحا لأول صاروخ باليستي محلي الصنع.

وأشاد زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة كييف، بصناعة الدفاع الأوكرانية التي أشرفت على هذا المشروع، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى عن الأسلحة.

وقال إن الحرب مع روسيا ستنتهي في نهاية المطاف عبر الحوار، لكن كييف يجب أن تكون في موقف قوي خلال قمة تأمل عقدها هذا العام لدعم رؤيتها للسلام، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع رستم عمروف، أن أوكرانيا تستعد للرد على الضربات الجوية الروسية بأسلحة من إنتاجها الخاص.

وقال عمروف: «هذا يثبت مرة أخرى أنه لتحقيق النصر، نحتاج إلى قدرات بعيدة المدى ورفع القيود المفروضة على الضربات على المنشآت العسكرية للعدو».

وكشف زيلينسكي سابقا أن أوكرانيا طورت طائرة بدون طيار صاروخية باليانيتسيا محلية الصنع، قائلًا إنها استخدمت بالفعل ضد روسيا.

ومنذ بداية الصراع الروسي الأوكراني، دعمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أوكرانيا بطرق مختلفة، من خلال تقديم مساعدات إنسانية وعسكرية.