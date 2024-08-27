الصحة اللبنانية: 4 جرحى في غارات إسرائيلية على بلدتي المجادل وشيحين

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، صباح اليوم الثلاثاء، بإصابة 4 مواطنين في غارات إسرائيلية على بلدتي المجادل وشيحين الواقعتين جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن الوزارة قولها، إن «غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المجادل، أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح».

وأشارت إلى «معالجة اثنين جروحهما طفيفة في المكان نفسه، فيما نقل الثالث وجروحه متوسطة إلى المستشفى اللبناني الإيطالي لإتمام علاجه».

ولفتت إلى أن «الغارة على شيحين أدت إلى إصابة مواطن بجروح متوسطة؛ استدعت نقله إلى مستشفى جبل عامل لإتمام علاجه».

ومنذ أواخر الشهر الماضي تصاعدت المخاوف الدولية من توسع الصراع في المنطقة، بين إسرائيل من جهة وإيران وأذرعها من جهة أخرى، خاصة بعد اغتيال هنية في 31 يوليو، واغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية بضربة إسرائيلية.