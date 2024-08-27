مسئول بصحة غزة: الأطقم الطبية في حالة كر وفر بين المستشفيات لمحاولة تقديم الخدمة

قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور مروان الهمص، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إخراج المنظومة الصحية في القطاع عن العمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هذا الأمر يتم من خلال استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والأطقم الطبية عملًا على إخراجها من الخدمة.

وأشار إلى أنَّ الاحتلال يتعمد أن تكون مناطق المستشفيات مواقع قتال، موضحًا أن مستشفيات شمال القطاع تكاد تكون قد خرجت عن الخدمة إلا القليل.

ونوه بأن مستشفى كمال عدوان يعمل بالقليل من الإمكانيات، في حين خرج المستشفى الإندونيسي عن الخدمة، لافتا إلى أن المستشفى الأهلي العربي المعمداني تعرض لمحاولات كثيرة من قبل الاحتلال لإخراجه عن الخدمة.

وأفاد بأن الأطقم الطبية في حالة كر وفر بين المستشفيات لمحاولة تقديم الخدمة في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، موضحًا أنّ نسبة نفاد الأدوية من المخزون بما ذلك المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة تخطت 75%.

وأكَّد أنه بالنسبة للمهمات والمستلزمات الطبية فقد نفدت بنسبة 83%.