البرلمان العربي يدين الهجوم الإسرائيلي ضد إيران ويحذر من الصمت الدولي

أدان البرلمان العربي بشدة الهجوم الذي شنته إسرائيل ضد إيران اليوم الجمعة، مؤكدا أنه يشكل "خطرا بالغا وتصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي".

ودعا البرلمان العربي في بيان له إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومحذرا من "أن الصمت الدولي تجاه ما يقوم به كيان الاحتلال الغاشم من انتهاكات مستمرة يأذن بأن تسود شريعة الغاب على حساب قواعدالقانون الدولي".

وحذر البرلمان العربي مجددا من خطورة إشعال فتيل العنف والفوضى بالمنطقة وتوسيع رقعة الصراع وتفاقم حالة عدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مطالبا بضرورة وقف هذا التصعيد حتى لا تنزلق المنطقة لحافة الهاوية.