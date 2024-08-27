الرئيس الإيراني: نؤمن بأننا قادرون على حل مشاكل البلاد

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قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، إن إيران تستطيع حل مشاكلها ويمكنها الخروج من الأزمة.

وقال بزشکیان، في مراسم تكريم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي السابق، بهرام عين اللهي، وتقديم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الجديد، محمد رضا ظفرقندي، "نؤمن بأننا قادرون على حل مشاكل البلاد، وإذا أردنا ذلك، يمكننا الخروج من الأزمة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف بزشکیان "يجب أن نتقن عملنا حتى نتمكن من خدمة الشعب وآمل أن يتم تقديم الخدمات في مجال الطب والتمريض بطريقة ترضي الشعب."

وقال بزشکیان "أطلب من جميع المسؤولين أن يفعلوا شيئا حتى نتمكن من تحسين صحة الشعب في الإطار العلمي."