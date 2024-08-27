طلاب الثانوية الأزهرية بمطروح يؤدون امتحان الدور الثاني في مادتي اللغة الإنجليزية والنحو

أدى طلاب الثانوية القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، بينما أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي التفاضل والنحو.

وتفقد الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها "العلمي والأدبي" بلجنة سيوة المشتركة؛ للاطمئنان على انتظام اللجان وانضباطها.

وقام بالمرور على اللجان، وتناقش مع الطلاب حول وضوح الأسئلة، وعدم ورود شكاوي منها، مشدداً علي رؤساء اللجان بتوفير الهدوء وسبل الراحة للطلاب.

وأشار إلى أن مديري المراحل وموجهي العموم، في مرور دائم على اللجان لمتابعة تطبيق الإجراءات الأمنية، وإزالة أية معوقات تواجه اللجان، موضحا أن غرفة عمليات المنطقة علي تواصل دائم برؤساء اللجان لمتابعة سير الامتحانات بصفة دائمة.