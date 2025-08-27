انتظام التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية

انتظمت عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية منذ فتح اللجان في التاسعة صباحا.

وبدت الساعات الأولى للانتخابات أكثر هدوءا فيما تزايد الإقبال مع ساعات الظهيرة التي شهدت توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، في الجولة التي يتنافس فيها على مقعد فردي واحد للمحافظة كلا من مجدي زايد مرشح حزب حماة الوطن الذي حصل على 66078 صوتا في الجولة الأولى ومحمد غنام مستقل الذي حصل على34121 صوتا خلال الجولة الأولى من الانتخابات.

وشهد محيط اللجان إجراءات أمنية وتنظيم دخول الناخبين وتوفير مقاعد متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل اللجان وتزويد اللجان بمظلات وأماكن انتظار.

وتابع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، فتح اللجان من غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة، داعيا كافة المواطنين بالمحافظة لممارسة حقهم القانوني والدستوري والتوجه إلى اللجان الانتخابية اوالإدلاء بأصواتهم.

ووجه جلال بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، وتذليل أية معوقات تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، فيما تابع المهندس أحمد عصام نائب المحافظ سير الانتخابات مؤكدا عدم رصد أي مخالفات أو معوقات فى العملية الانتخابية.

تضم الإسماعيلية 135 مركزا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن المحافظة بإجمالي ١٢٠ مدرسة و١١ معهد أزهري ومركز ثقافة واحد و٣ مراكز شبابية ولجنة عامة واحدة مقرها مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين، فيما يبلغ من لهم حق التصويت ٩٩٩ ألف و٢٤٨ ناخب.

وتضم دائرة قسم أول مدينة الإسماعيلية ٤ مراكز انتخابية، دائرة قسم ثان ١٢ مركز انتخابي، دائرة قسم ثالث مدينة ٧ مراكز انتخابية فيما يبلغ عدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة الإسماعيلية ٢١ مركز، أبوصوير ١٩ مركز، القصاصين ١١ مركز، التل الكبير ١٢ مركز، القنطرة غرب ١٤ مركز، القنطرة شرق ٦ مراكز، فايد ٢٩ مركز.