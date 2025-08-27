 أمريكا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 في إطلاق نار بمدرسة كاثوليكية - بوابة الشروق
الأربعاء 27 أغسطس 2025 8:15 م القاهرة
أمريكا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 في إطلاق نار بمدرسة كاثوليكية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 8:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 8:02 م

قال قائد شرطة مدينة مينابوليس وعمدة المدينة إن إطلاق نار وقع، اليوم الأربعاء، في مدرسة كاثوليكية في المدينة أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 17 شخصا آخرين، من بينهم 14 طفلا. وأشار إلى أن مطلق النار قتل هو الآخر.

وقال قائد شرطة مينيابوليس براين أوهارا إن مطلق النار، الذي كان مسلحا ببندقية وبندقية صيد ومسدس، اقترب من جانب الكنيسة وأطلق النار من خلال النوافذ باتجاه الأطفال الذين كانوا يجلسون في المقاعد أثناء قداس في مدرسة البشارة الكاثوليكية.

وقال أوهارا إن المشتبه به في إطلاق النار لقي حتفه، مشيرا إلى أنه في أوائل العشرينات من العمر وليس لديه تاريخ إجرامي معروف.


