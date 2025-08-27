أفغانستان تحث على الدعم العالمي لمواجهة تغير المناخ

قال رئيس الوكالة الوطنية لحماية البيئة في أفغانستان مطيع الحق خالص، إن لأفغانستان دورا محدودا جدا في إنتاج الغازات الدفيئة، ولكنها عانت بشدة من ظاهرة تغير المناخ حول العالم.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن"خالص" قوله في كلمته خلال ندوة علمية تحمل اسم "البيئة والتنمية المستدامة"، إن الهدف من هذا التجمع هو رفع مستوى الوعي العام، وتعزيز التنسيق لمعالجة آثار التغير المناخي.

وأضاف خالص: "لا يمكن لمؤسسة واحدة وضع سياسات لجميع المجالات على المستوى الوطني أو العالمي. إن تركيزنا هنا يتركز على زيادة برامج التوعية العامة".

كما دعا مسئولو الوكالة الوطنية لحماية البيئة المجتمع الدولي، إلى دعم أفغانستان في مواجهة تحديات المناخ.