روندا تستقبل 66 طالب لجوء كانوا محتجزين في ليبيا

استقبلت روندا 66 طالب لجوء كانوا في مقرات الاحتجاز في ليبيا؛ وذلك ضمن إرسال الدفعة الأولى من أصل 500 طالب لجوء، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية الجديدة التي أعدتها الأمم المتحدة لإعادة توطين طالبي اللجوء الذين اعتقلوا خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن المتحدث باسم المفوضية السامية لشئون اللاجئين بابار بالوش أعلن - في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن طالبي اللجوء وصلوا إلى العاصمة الروندية "كيجالي" مساء أمس الخميس، ىعلى متن رحلة طيران تابعة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن من بينهم 26 طفلاً دون ذويهم.

وأفادت المفوضية بأنها ستنفق خلال العام الجاري 10 مليون دولار؛ لنقل اللاجئين جوًا من ليبيا إلى روندا، فضلا عن بناء منشآت لإيوائهم.

وأضافت الشبكة أن نحو 4700 طالب لجوء لا يزالوا عالقين في مقرات الاحتجاز في ليبيا في ظل محاولة السلطات الليبية خلال السنوات الأخيرة سد طريق وصولهم عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تطلع إلى إيجاد أماكن لإعادة توطين اللاجئين، لافتة إلى أنه تم إعادة توطين عدد من طالبي اللجوء في وقت سابق في النيجر، إلا أن عددا قليلا من الدول عرضت استقبالهم.

يذكر أن روندا وقعت على الاتفاقية مع الأمم المتحدة في شهر أغسطس الماضي.