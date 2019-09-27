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نيكولا ستورجيون تدعو البرلمان البريطاني للإطاحة بجونسون

رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجيون
رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجيون
واشنطن - د ب أ
نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 7:43 م | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 7:43 م

دعت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، اليوم الجمعة، أعضاء البرلمان البريطاني للإطاحة برئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقالت ستورجيون، إن الوقت قد حان لإسقاطه لتفادي خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ستورجيون زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، قولها إن حزبها مستعد لدعم زعيم حزب العمال جيريمي كوربين أو أي نائب آخر لتولي منصب رئيس الوزراء بشكل مؤقت.

وأضافت ستورجيون أن كوربين أو أي نائب آخر يجب أن يتولى القيادة بشكل مؤقت للإشراف على تأجيل بريكست، قبل الدعوة لإجراء انتخابات بشكل فوري.

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