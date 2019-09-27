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صن دوانز يحقق نتيجة تاريخية على حساب كوت دي أور في أبطال إفريقيا

د ب أ
نشر فى : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 10:08 م | آخر تحديث : الجمعة 27 سبتمبر 2019 - 10:08 م

اكتسح صن داونز الجنوب أفريقي ضيفه كوت دي أور بطل سيشيل 11 / 1، اليوم الجمعة، ضمن مباريات إياب دور الــ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل صن داونز إلى دور المجموعات، وذلك بعد فوزه في مجموع المباراتين بنتيجة 16 / 1 .

وسجل أهداف صن داونز كل من سيمبا زواني في الدقيقتين 9 و 74، وجاستون سيرينو (هدفين) في الدقيقيتين 19 و 21، وسيبوسو فليكازي في الدقيقة 24، وأوبا مينزيا في الدقيقة 37 ، وثابيلو مارينو في الدقيقة 43 وموتجيكا ماديشا في الدقيقة 48، وأنيلي نجونجكا في الدقيقة 58، وبنويت في الدقيقة 77 وماوريسيو أفونسو في الدقيقة 82.

وفي مباراة أخرى تأهل بترو أتلتيكو الأنجولي إلى دور المجموعات من المسابقة، وذلك بتعادله مع كمبالا سيتي الأوغندي 1 / 1 على أرضه وبين جماهيره.

واستفاد الفريق الأنجولي من قاعدة الهدف خارج الأرض، ليتأهل إلى دور المجموعات بعد تعادله ذهابًا بدون أهداف.

وتقدم بترو أتلتيكو في الدقيقة 36 عن طريق ريكاردو جوب، قبل أن يتعادل كمبالا سيتي عن طريق مصطفى كيزا في الدقيقة 57.


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