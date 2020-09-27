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حصلت «الشروق» على تفاصيل دعوى قضائية أقامتها هيئة قضاية الدولة بالإنابة عن لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بالتصرف ونقل ملكية ممتلكات وأموال ورثة الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي و88 شخصا آخرين أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، إلى الخزانة العامة للدولة.

وتباشر الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الدعوى، حيث قررت اليوم تأجيلها لجلسة 18 أكتوبر المقبل؛ للاطلاع.

وشملت القائمة، ورثة الرئيس الراحل مرسي وهم زوجته نجلاء على محمود وأولاده الأربعة أحمد وشيماء وأسامة وعمر، فضلا عن 88 آخرين هم:

١- محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر

٢- عبد الرحمن عبد الحميد احمد البر

٣- محمد محمد ابراهيم البلتاجي

٤- صفوة حموده حجازي رمضان

٥- محمود السيد عبد الله غزلان

٦-أسعد محمد احمد الشيخه

٧- أمين عبد الحميد أمين الصيرفي

٨- أحمد محمد محمود دياب الديب

٩- محمد طه أحمد محمد وهدان

١٠- أحمد محمد محمد عبد العاطي

١١- وائل فاروق محمد طلب

١٢- محمد بديع عبد المجيد محمد سامي

١٣- باسم كمال محمد عوده

١٤- محسن يوسف السيد راضي

١٥- محمود احمد محمد ابو زيد زناتي

١٦- تامر احمد توفيق محمد السيد

١٧- علاء محمود عبد الحميد محمود صالح

١٨- جلال عيد محمود محمد فرحات

١٩- رزق سعيد سعيد السيد عماره

٢٠- بليغ حمدى على النجار

٢١- محمد عبد الراضي عثمان عبود

٢٢- مجدي عبد الحليم عبد العزيز خروب

٢٣- ايهاب محمود محمد حسن سلامه موسى

٢٤- مصطفى محمد عبد العزيز الديري

٢٥- قاسم حسين صابر دسوقي

٢٦- محمد السيد احمد ابو زيد

٢٧- أمير محمود صالح سويدان

٢٨- صلاح صالح عباس القاضي

٢٩ مهدي عبد الحميد محمد قرشم

٣٠- محمد جوده احمد ابراهيم غنيم

٣١- محمد رضوان سعد الدسوقي

٣٢- هاني محمد عبد الهادي زعتر

٣٣- عمر جبر احمد محمد

٣٤- مصطفي ابو بكر محمد سعد

٣٥- شريف محمد رشاد عبد التواب الموجي

٣٦- كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل

٣٧- خالد احمد صديق حسن نصار

٣٨- حسين محمد ابراهيم حسين

٣٩- محمد احمد محمد ابراهيم

٤٠- أسامه ياسين عبد الوهاب محمد

٤١- حسام ابو بكر الصديق الشحات ابو العز

٤٢- أيمن عبد الرؤوف علي احمد هدهد

٤٣- حازم محمد فاروق عبد الخالق

٤٤- هشام عجمي محمد السيد

٤٥- عبد العزيز احمد الدايداموني عبد العاطي

٤٦- هاني عزت علي يوسف

٤٧- وليد محمود السيد يحي

٤٨- طه احمد ابو القاسم محمد

٤٩- أنور صبح درويش مصطفى

٥٠- ممدوح عبد العزيز عبد الناجي ابراهيم

٥١- محمد ابراهيم عبد المجيد الكومي

٥٢- سعد محمود محمد ابو طالب

٥٣- ضياء السيد محمد عبد الموجود

٥٤- رزق فتحي محمود علي الخرادلي

٥٥- أحمد جميل مرعي السيد

٥٦- محمد حسين محمد خليل

٥٧- أحمد مناع على مهدي

٥٨- محمد حسين مرزوق سليمان

٥٩- محمد احمد السيد ابراهيم

٦٠- محمد سيد احمد مرسي احمد

٦١- أسامه احمد حسانين محمد

٦٢- محمد رافت محمد صالح

٦٣- محروس علي حسن عطيه

٦٤- ابراهيم محمد ابراهيم محمد

٦٥- خالد محمد عبد الرؤوف محمد

٦٦- محمد عبد اللطيف عبد الكريم عبد اللطيف

٦٧- عوض محمد الضوى احمد

٦٨- اسلام احمد عبد اللاه احمد جاد الكريم

٦٩- جمعه محمد حسن جنيدي

٧٠- كارم محمود رضوان سليمان

٧١- سامحي مصطفى احمد عبد العليم

٧٢- صبيح علي صبيح منطاوي

٧٣- خالد عبد العظيم السيد عبد العظيم الحداد

٧٤- حسام ميرغني ميرغني تاج الدين

٧٥- عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد

٧٦- محمد شعبان محمد سلامه الزبال

٧٧- أحمد عبد الرحمن احمد قاسم

٧٨- وليد علي عبد الغني السيد

٧٩- محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري

٨٠- السادات ابراهيم علي عبد العال

٨١- عاطف محمد عبد الواحد سالم نايل

٨٢- مؤمن محمد احمد سليمان زعرور

٨٣- وليد عبد الرؤوف محمود شلبي

٨٤- محمد فؤاد عبد المجيد احمد يوسف

٨٥- شوقي جابر محمد سيد احمد

٨٦- عبد الراضي عوض عارف عوض

٨٧- محمد احمد محمد ابو الدهب

٨٨- عبد الخالق حسن عبد الوهاب عبدالله الشريف

للاطلاع على تفاصيل الدعوى اقرأ هنا



