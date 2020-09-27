وزير التعليم: إعلان تفاصيل مجموعات التقوية الثلاثاء المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المعلمين سيحصلون على جزء من أي دخل للقنوات التعليمية والمنصات ومجموعات التقوية، مشيرًا إلى إعلان تفاصيل عمل مجموعات التقوية بقرار وزاري يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 سبتمبر.

وأضاف شوقي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس السبت، أن الالتحاق بمجموعات التقوية اختياري للطلاب، معقبًا: «لما تجيلنا حاجات كتير بنتدلع أكتر، والطالب بإمكانه أن يعتمد على القنوات التعليمية والكتب والمدرسة والمنصات فقط».

وأوضح أن الفرق بين مجموعات التقوية ومراكز الدروس الخصوصية السناتر، أن الدولة هي صاحبة الملكية الفكرية للمنهج، منوهًا إلى أن السناتر قد يفتحها البعض كبيزنس.

ونوه وزير التعليم أن العاملين بمراكز الدروس الخصوصية قد لا يكونوا مدرسين بالأساس أو متحرشين أو إرهابيين، لافتًا إلى أن أولياء الأمور يدفعون أي مقابل بصدر رحب.

وأكد أن مجموعات التقوية تضمن حماية الطلاب في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وضمان من يُعلم الأطفال، فضلًا عن معاقبه المعلم حال حدوث مشكلة.