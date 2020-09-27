رئيس الوفد يعلن خلو منصبه من يوم 17 أكتوبر المقبل

قرر رئيس حزب الوفد بهاء الدين أبوشقة، دعوة الهيئة العليا للإجتماع بعد غدٍ الأربعاء، معلنا عدم استكمال مدته حرصا منه على سلامة وبنيان بيت الأمة، واعتبار منصب رئيس الحزب خالياً من يوم 17 أكتوبر 2020.

وأشار أبو شقة فى قراره، إلى تكليف السكرتير العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد للحزب طبقاً لما تقضى به المادة 21 من اللائحة الداخلية

وقال أبو شقة فى قراره:" إنه بعد الاطلاع على المواد 10 و11 و12 و19 و20 و21 من اللائحة الداخلية للحزب قرر دعوة الهيئة العليا الوفدية للانعقاد يوم 16/10/2020، للنظر فى جدول الأعمال الآتى:

إخطار الهيئة الوفدية بأن رئيس الحزب وحرصا على وحدة الصف وسلامة بنيان الحزب قرر:

1 - عدم استكمال مدته الرئاسية، ومن ثم وجب عليه عرض التقرير المالى والسياسى عن فترة رئاسته على الهيئة الوفدية.

2 - موافقة الهيئة الوفدية على الإجراءات المقترحة من رئيس الحزب لانتخاب رئيس جديد للحزب.

3 - اعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17/10/2020، وتكليف السيد الأستاذ فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.

وكان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد النائب محمد عبده، قال فى تصريحات للشروق أمس إن عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب وجهوا دعوة إلى رئيس الحزب بهاء أبو شقة، لعقد جلسة طارئة للهيئة العليا - تركنا له تحديد موعده- لمناقشة الملفات المطروحة داخل الحزب هذه الأيام.