كشف تقرير صحفي فرنسي عن اقتراب الأهلي من التعاقد مع الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لكل من روما وإنتر ميلان الإيطاليين، لتدريب الفريق في حال رحل السويسري رينيه فايلر، المدرب الحالي للأهلي.

ووفقًا لموقع «inews24.it» فإن سباليتي قريب للغاية من خوض تجربة جديدة في مسيرته التدريبية، رفقة الأهلي، بعد الحديث المتكرر عن رحيل المدرب السويسري.

وأشار رالموقع إلى أن وجهات النظر متقاربة للغاية بين سباليتي وإدارة الأهلي، رغم ابتعاد المدرب الإيطالي عن ممارسة المهنة منذ قرابة شهر تقريبا.

ولم يخض المدرب الإيطالي أي تجربة خارج إيطاليا، سوى مرة واحدو، درب خلالها زينيت سان بطرسبورج الروسي.

وأوضح التقرير أن سباليتي اكتسب شهرة واسعة في مصر، بعدما ساهم في تطوير مستوى صلاح، عندما كان مدربا له في روما.

وكانت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة، قد أشارت إلى رغبة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، في مغادرة الفريق على خلفية بعض المشاكل الأسرية التي تمنع بقاء في مصر، ولم يصدر أي شيء رسمي من النادي بهذا الشأن، سوى تحديد الخميس المقبل موعدًا لحسم الأمر.