 بحضور وزيرة الثقافة.. الأوبرا تحتفل بمحمود رضا في ذكريات الكرنك - بوابة الشروق
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بحضور وزيرة الثقافة.. الأوبرا تحتفل بمحمود رضا في ذكريات الكرنك


نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 4:04 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 4:04 م

تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الاحتفالية الفنية المبتكرة بعنوان ذكريات الكرنك، التى تنظمها دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وتأتى الاحتفالية استمرارًا لاحتفاء الثقافة المصرية بأسطورة الفن الشعبى محمود رضا، وتقدمها فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة ورؤية موسيقية المايسترو هشام جبر، وإخراج هشام الطلي، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 30 سبتمبر على المسرح الكبير.

وتمزج الاحتفالية بين الاستعراضات والموسيقى الحية، ومشاهد الفيلم السينمائي الشهير غرام في الكرنك من إخراج علي رضا، والذي قدمته فرقة رضا للفنون الشعبية عام 67، وتضمن نخبة من التصميمات الحركية لمحمود رضا، عبرت عن التراث الفني في مختلف أنحاء مصر، حيث يتم الأداء من خلال الرؤية الفنية للعبقري الراحل التي برزت في موسيقى وتابلوهات الفيلم.

وكانت وزارة الثقافة نظمت عدة فعاليات للاحتفال بفارس الفنون الشعبية الراحل منها ليلة فى حب محمود رضا بمسرح البالون، كما أصدرت كتابًا تذكاريًا لتخليده باعتباره أحد رموز الإبداع المصري وقدوة ملهمة للأجيال الجديدة.

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