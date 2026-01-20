مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: هدم مباني الأونروا لن يلغي حقوق الفلسطينيين

قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بما في ذلك التضييق على دخول وتنظيم المساعدات وهدم مقار تابعة لها، لن تؤدي إلى إنهاء وجود الوكالة أو دورها.

وأكد خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن «أونروا» مؤسسة أممية منبثقة عن الأمم المتحدة وتتمتع بحصانة دولية، ولا يمكن لإسرائيل، مهما صعّدت من إجراءاتها، إلغاء هذا الكيان الإنساني أو شطبه من الواقع.

وأوضح زقوت أن استهداف «أونروا» ليس حدثًا طارئًا، بل يأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممتدة تهدف إلى تقويض العمل الإنساني وإعادة تشكيل المؤسسات الدولية بما يخدم الرؤية الإسرائيلية، مشددا على أن الوكالة لا تمثل مجرد مبانٍ أو مقار إدارية، بل تُعد رمزًا وهوية مرتبطة بالحق الفلسطيني، ولا سيما حقوق اللاجئين التي تستند إلى قرارات أممية ثابتة ومعترف بها دوليًا.

وأشار مدير جمعية الإغاثة الطبية إلى مواصلة إسرائيل محاصرة «أونروا» ومحاولة إنهاء عملها ككيان واسم، في إطار سعيها الأوسع لمحو قضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن إزالة المباني لن تلغي هذه الحقوق.

وذكر أن الأمم المتحدة ومؤسساتها ستواصل دعم الوكالة والدفاع عن دورها الإنساني، معتبرًا أن ما يجري في قطاع غزة يندرج ضمن سياسة تطهير عرقي لم تتوقف بعد، وأن العمل الإنساني، رغم كل الضغوط، سيستمر ولن يستسلم للإرادة الإسرائيلية.