خبراء: بوابة العمرة المصرية تحمى المواطن والشركات والدولة من السماسرة والدخلاء

أكد أصحاب شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية «العمرة والحج» أن إنشاء بوابة العمرة المصرية سيساهم فى القضاء على السماسرة والدخلاء الذين يسيئون لسمعة الشركات الجادة التى تؤدى جميع الالتزامات والرسوم التى تفرضها الدولة على هذا النشاط، كما تساهم فى توفير العديد من فرص العمالة للشباب.

وبلغ عدد الشركات السياحية التى قامت بالتسجيل على بوابة العمرة المصرية العام الماضى نحو 1833 شركة من إجمالى 2750 شركة سياحة تعمل بالسوق المصرية، وتُسدد الشركات المُسجلة لدى البوابة الإلكترونية اشتراكًا سنويًا بقيمة 10 آلاف جنيه لصالح غرفة شركات السياحة والسفر لضمان استمرارية ادراجها داخل الموقع.

وأشاد أصحاب شركات السياحة بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء بوابة العمرة المصرية.. مؤكدين أن بوابة العمرة المصرية ستحمى حقوق المواطن والشركات والدولة معا بحيث يكون المعتمر على علم بحقوقه كاملة كما أن الشركات ستكون ملزمة بنشر برامجها عبر بوابة العمرة ومحمية من تدخل السماسرة وتجار العمرة.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على قانون إنشاء البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين المصريين.. يهدف القانون فى الأساس للحفاظ على حقوق المواطن المصرى وضمان الحصول على خدمة جيدة إضافة إلى المحافظة على حقوق الشركات السياحية كجهة وحيدة لتنظيم رحلات العمرة.

ودعا أصحاب شركات السياحة إلى ضرورة وضع خطط وآليات وضوابط محددة من الآن لموسم العمرة الجديد حتى توفق كل شركة أوضاعها لتتواكب مع الضوابط المعلنة وكذلك ضوابط السعودية الخاصة بموسم العمرة.

وقال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق إن قرار إنشاء البوابة الإلكترونية للعمرة يعد إنجازا حقيقيا لوزيرة السياحة السابقة الدكتورة رانيا المشاط ومجلس إدارة الغرفة السابق برئاسة حسام الشاعر. موضحا أن التحول الإلكترونى لإجراءات السياحة الدينية كان أحد أهم بنود خطة الإصلاح الهيكلى التى وضعتها الوزارة قبل عامين.. وأضاف الغمرى أن مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة شهد مناقشات وخلافات عديدة بين مختلف الجهات ليخرج بصورته الحالية التى تحقق النفع العام للدولة والمواطن وشركة السياحة.. موضحا أن تأسيس البوابة تكلف ١٠٠ مليون جنيه وتهدف لتمكين الوزارة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها بما يحقق حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على العديد من الظواهر السلبية.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق إلى أن البوابة سيكون لها ضوابط سنوية تتغير بحسب الموسم ومستجدات الإجراءات لدى مصر أو المملكة، وقد تم وضع ضابطين غاية فى الأهمية الموسم السابق وهما: شرط عضوية الشركة المنفذة بالاتحاد الدولى للنقل الجوى «الآياتا» وكذا شرط وجود وكيل سعودى وتوثيق التعاقد معه على البوابة.. معربا عن تفاؤله بنجاح البوابة فى قيادة موسم جيد للعمرة بداية من العام مع استئناف الرحلات للأراضى المقدسة.