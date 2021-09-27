الرئيس السيسي: اقترضنا من صناديق عربية لاستصلاح 500 ألف فدان في سيناء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لن تسمح بتهديد مستقبل أبنائها بالتعدي على الأراضي الزراعية والمصارف المائية، ذاكرًا أن تكلفة استصلاح 500 ألف فدان في سيناء يكلف الدولة حوالي 160 مليار جنيه.

وأضاف خلال كلمته على هامش احتفالية افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، اليوم الاثنين، أن الدولة اقترضت من صناديق عربية تكلفة استصلاح هذه الأراضي، متابعًا: «أنا مبقولش سر.. أخدنا قروض بفائدة ميسرة من الصناديق العربية علشان نعمل الكلام ده».

وطالب الرئيس المصريين بالتعاون مع الدولة في هذا الصدد، قائلا: «إحنا بنستلف يا مصريين علشان نعمل ده.. ومينفعش نضيع اللي في إيدنا».

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة أنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

اليوم، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإزالة التعديات على الترع والأراضي الزراعية خلال 6 أشهر، مؤكدًا أن أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات؛ وإن تطلب الأمر دخول القوات المسحلة لإزالة هذه التعديات فورًا، وإحاطة الرئيس بتقرير عما يتم تنفيذه في هذا الصدد.

ووجه الحكومة بوقف الدعم الذي تقدمه الدولة لمن يثبت تورطه في التعدي على الأراضي الزراعية والترع والمصارف، حتى إزالة التعديات.