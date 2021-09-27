رئيس حزب المؤتمر السوداني: الجيش ليس وصيا على القوى السياسية

رفض رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ما وصفه بـ"وصاية الجيش على القوى السياسية"، مضيفا أنه أمر غير مقبول.

ونقلت شبكة "السودان ناو" الإخبارية، اليوم الاثنين، عن الدقير قوله، في تنوير عن الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير بمقر لجنة إزالة التمكين، إن الإعلان ليس مخاطبا به العسكر بل هو إعلان بين قوى سياسية.

وندد الدقير بـ"المحاولة الانقلابية"، مشيرا إلى أن من يخطط للانقلابات هم "ربائب الشموليين".

واستنكر الدقير سحب الحراسات الأمنية من مقار لجنة إزالة التمكين والعقارات المصادرة، موضحا أن الهدف هو قطع الطريق على الانتقال الديمقراطي.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أكد أمس الأحد أن الصراع الذي يدور حاليا في البلاد هو ليس صراعا بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديموقراطي من المدنيين والعسكريين.

وقال حمدوك، في تصريحات لتلفزيون السودان، إن وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه، داعيا كل الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية التزاماً صارماً، والابتعاد عن المواقف الأحادية.

وشدد على أن لجنة تفكيك التمكين من مكتسبات الثورة والدفاع عنها والمحافظة عليها واجب، ولا تراجع عن تفكيك نظام 30 يونيو لأن تفكيك الإنقاذ استحقاق دستوري يدعم التحول المدني الديموقراطي، وهو هدف لا تنازل عنه.

بدوره، أكد عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي أن البلاد ليست في مفترق طرق بعد الثورة ولن تكون، موضحا أن الطريق لاستقرار السودان هو الالتزام بالإتفاق السياسي والوثيقة الدستورية وتحضير البلاد للانتخابات بعد إكمال مهام الانتقال.

ويشهد السودان وضعا متوترا منذ إعلان إحباط المحاولة الانقلابية يوم الثلاثاء الماضي، وسط غضب شعبي وتصاعد الخلاف بين شركاء السلطة في المرحلة الانتقالية.