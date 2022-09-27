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العراق: ارتفاع احتياطيات البنك المركزي إلى أكثر من 87 مليار دولار

بغداد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 - 6:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 - 6:38 م

أفاد مستشار البنك المركزي العراقي أحسان شميران الياسري بان احتياطيات البنك المركزي العراقي تجاوزت اليوم الثلاثاء سقف 87 مليارا و100 مليون دولار وهو أعلى احتياطي يسجله البنك المركزي العراقي.

وقال الياسري، للصحفيين خلال مشاركته في ملتقى الرافدين للحوار في بغداد: "نطمح للوصول إلى 95-100 مليار دولار بنهاية العام الحالي".

وأضاف "أن هذا الزيادات في الاحتياطيات ستدعم الاستقرار والعملة العراقية التي هي اليوم في أفضل حالاتها حيث تجاوزت قيمتها أكثر من 130% من قيمتها الحقيقية بفضل ما تحقق من أحتياطيات كبيرة".

ودعا الحكومة العراقية إلى "اتباع سياسة انضباط مالي وترشيد استخدام الأموال للاستفادة من الاحتياطيات المالية".

وقال الياسري إن "أسعار النفط في السوق العالمية حاليا مقبولة بالنسبة للعراق وأن العراق استفاد من التوترات العالمية من خلال ارتفاع أسعار النفط".

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