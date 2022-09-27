الجيش الأوكراني: ارتفاع قتلى روسيا إلى 57 ألفا و750 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 57 ألفا و750 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - وفقا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - أن روسيا خسرت 2306 دبابات و4881 من المركبات المدرعة و1378 من النظم المدفعية و311 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و261 طائرة و224 مروحية و15 سفينة حربية، فضلا عن 131 وحدة من المعدات الخاصة و3730 مركبة وخزانات وقود، موضحة أن أكثر الخسائر الروسية كانت في اتجاه كراماتورسوك ودونيتسك.

ومن جهتها، أفادت الإدارات الإقليمية في مناطق ديبروبتروفسك ودونيتسك بأن الجيش الروسي أطلق 90 قذيفة مدفعية على منطقة نيكوبول طوال فترة الليل، كما لقى قتل ثلاثة أشخاص وأُصيب 13 آخرون.

ومن جهتها، أعلنت السلطات في لوجانسك أن القوات الأوكرانية أطلقت 14 صاروخا من طراز "هيمارس" على مناطق في الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، قالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني، في بيان، "إن عدد جرائم روسيا وجرائم الحرب المسجلة بلغ 36 ألفا و281 جريمة، من بينها 34 ألفا و944 جريمة تتعلق بانتهاكات قوانين وأعراف الحرب، و73 بالتخطيط والإعداد والبدء وشن حرب عدوانية، و31 للدعاية للحرب، فضلا عن 1233 جريمة أخرى".