يوروبول: اعتقال قادة عصابة استغلال جنسي في برلين

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، اليوم الثلاثاء، أن محققين ألمان ومجريين اعتقلوا زعماء عصابة مجرية للاستغلال الجنسي في برلين.



وكان المشتبه بهم يستغلون شابات من المجر ويجبرونهن على ممارسة الدعارة لمدة خمس سنوات على الأقل. وقالت الوكالة إن مداهمات شنتها الشرطة في العاصمة الألمانية والمجر الأسبوع الماضي.



وبحسب البيانات، تم القبض على ثلاثة أشخاص، من بينهم زوجان مجريان في برلين من زعماء العصابة المزعومين. وتم تفتيش شقتين ومصادرة سيارة وأجهزة الكترونية في المدينة.



ولم يذكر اليوروبول، ومقره لاهاي، تفاصيل عن عدد الضحايا المحتملين، لكنه قال إن العصابة نشطة منذ عام 2017.



واستدرج المشتبه بهم شابات مجريات من خلفيات اجتماعية واقتصادية متواضعة إلى برلين بوعد بوظائف مربحة. لكن بمجرد وصولهن، أُجبرن على العمل كبغايا في شوارع تسيطر عليها العصابة.



وأجبرت العصابة الفتيات على تسليمها ما يتحصلن عليه من مال وكان عليهن أن يكسبن ما يتراوح بين 150 يورو و 300 يورو على الأقل في اليوم. وقالت الوكالة إن الفتيات كن يتعرضن لأذى نفسي وبدني إذا لم يحققن هذه المبالغ.



وقفزت امرأة من النافذة أثناء محاولتها الهرب. وقد أصيبت بجروح بالغة لدرجة أنها اضطرت للعلاج في المستشفى لمدة تسعة أشهر، بحسب تقرير الوكالة الأوروبية.