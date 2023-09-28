قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الجماعة الصحفية فوجئت بإعلان عبد الرؤوف خليفة عضو مجلس النقابة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي عن إنشاء جمعية تمارس نفس نشاط لجنة الإسكان بالنقابة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه كان يُعارض إنشاء جمعية للإسكان في النقابة ولكنه قُوبل بضغط أعضاء المجلس، وفوجئ بإحضار عبد الرؤوف خليفة توكيلات من 10 أعضاء وسيؤسس الجمعية، بدون العرض على المجلس، منوهًا إلى أنه أنشأ الجمعية وأخبره بعدم وجود علاقة للنقابة بها، وسحب كل الأوراق.

ولفت إلى أنه عرض على مجلس النقابة كل ما قاله «عبد الرؤوف»، الأمر الذي نتج عنه اتخاذ قرارًا بوقف أي إجراءات لإنشاء الجمعية وتم مخاطبة وزارة التضامن بذلك الأمر، مضيفًا أن مجلس النقابة تلقى شكوى من 189 عضوا نقابيا يطالبون بإحالة خليفة للتحقيق، و 100 شكوى أخرى من أعضاء بالنقابة، يطالبون بمخاطبة الجهات الرسمية لإيقاف نشاط الجمعية.

وأشار إلى أنه اتخذ إجراءات لوقف هذه الجمعية منذ شهر يونيو الماضي، خاصًة وأن تأسيس الجمعية للإسكان مخالف لقوانين النقابة، وتعد كيان موازِ لنقابة الصحفيين، مشددًا على أن عضو المجلس تغيب عن اجتماعه اليوم، على الرغم من إرسال رسائل لـ «خليفة» عن طريق بعض الزملاء، ليتراجع عن قرار تأسيس الجمعية، الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ المجلس عدة قرارات ضده.

وأكد أن محاولة سرقة دور النقابة بأي شكل أو محاولة النيل منها بأي طريقة ولأي هدف لن يُسمح به على الإطلاق.

ومن جانبه، رد عضو مجلس نقابة الصحفيين عبد الرؤوف خليفة، بأن الجمعية مُشهرة، طبقًا للقانون ولا أحد يملك إلغاء الجمعية أو إيقاف نشاطها، لافتًا إلى أنه حدث اختلاف بينه وبين نقيب الصحفيين على رئاسة مجلس إدارة الجمعية، وهو ما دفعه لإلغاء موافقة المجلس بإنشاء الجمعية.

وهو ما نفاه نقيب الصحفيين، قائلًا: «لم يحدث والزملاء شهداء على ذلك وبحضور الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة».

واجتمع مجلس نقابة الصحفيين، لمناقشة ما أثير عن جمعية (الصحافة للخدمات والتنمية)، التي أسسها عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة بالمخالفة لقرارات المجلس، والأعراف النقابية.