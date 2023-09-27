قالت الدكتورة وفاء عبدالسلام، واعظة بالأوقاف وإحدى المكرمات في احتفالية المولد النبوي، إن الاحتفالية التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تُظهر عظمة الدولة المصرية.

وأعربت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، عن سعادتها بتكريم مجموعة من الواعظات ضمن الاحتفالية، قائلة: «شرف ما بعده شرف، أنا امرأة مسلمة مصرية فخورة بإسلامي ومصريتي».

وأشارت إلى حصول الواعظات على العديد من الدورات التدريبية، منذ عام 2017 - عام المرأة المصرية - واعتمادهن كواعظات بوزارة الأوقاف، لافتة إلى حصولهن على دراسة متقدمة في أكاديمية الأوقاف الدولية.

وأضافت: «استرجعنا معلومات في الحاسب الآلي والمنطق وعلم النفس والفلسفة، اجتزنا كل تلك الأمور ثم جاء بعد ذلك انضمامنا لقوافل الحج، وهي المرة الأولى التي تخرج فيها واعظات مشاركات في قوافل الحج من مصر؛ لمساعدة الحاجات والإجابة على أسئلتهم».

ولفتت إلى أن «تلك الأمور تؤكد إيمان الدولة المصرية بقيمة المرأة ودورها»، مضيفة أن الواعظات شاركن في قوافل دعوية تنظمها الأوقاف في القرى والنجوع.

وأكملت: «شاركنا في حملات طرق أبواب وكيف نحافظ على بلدنا وجمال البلد بالوحدة الوطنية والتلاحم، وحللنا العديد من الأمور المعقدة من خلال الحديث مع السيدات في مكانهم، فلا يقتصر دورنا على الذهاب إلى المساجد ومجالس الإفتاء والقرآن والأحاديث، بل ننزل إلى القرى ونجلس مع الأهالي».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

وشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.