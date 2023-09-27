قال أمين عام حزب "العدالة والتنمية" المغربي عبد الإله بنكيران، إن "فتنة الزلزال" التي ربطها بالمعاصي لم يقصد بها أهالي الحوز والمناطق المتضررة بل كان يعني بها المغرب بشكل أو بآخر.

وأضاف بنكيران في بث مباشر حول تفسيرات البيان المثير للجدل الصادر عن الأمانة العامة لحزبه: "المعاصي والذنوب قد يعاقب عليها، لكنني تكلمت عن المغاربة بشكل عام والقرآن فيه إشارات كثيرة حول ذلك".

وتابع قائلا "تكلمت عن جمع المال بالسلطة، والذين يريدون تشريع إباحة العلاقات الجنسية خارج الزواج، والمدافعين عن الخيانة الزوجية، والذين يسرقون المال العام".

وذكر أن اللائحة تشمل أيضا الذين جيء بهم على غير منطق ودون تمكين إلى المسؤوليات، ولم يستطيعوا إلى حد الآن القيام بواجبهم، فضلا عن الذين يتاجرون بالمخدرات، مضيفا في السياق: "هؤلاء الناس نجوا هذه المرة، ولكن المرة القادمة ليست مضمونة.. أطلب منكم أن تراجعوا نفسكم".

وأردف السياسي المغربي بالقول "العلمانيون يريدون مواجهتنا.. حيث وجد خصومنا الفرصة في هذا البيان.. لقد هاجمني الرباعة المعلومة لدى العلمانيين، وليس حتى الشرفاء منهم".

وأكمل السياسي ذاته كلامه شارحا: "لم أتكلم عن زلزال الحوز فقط، بل قصدت الزلازل بشكل عام، واكتفيت بالقول حسبي الله ونعم الوكيل لأنني تكلمت مع المغاربة عن واقع المغرب".

وختم بالقول "بيني وبين ناس الحوز محبة ومعزة وصلت إلى درجة أنني بكيت عليهم قبل الزلزال، وذلك لما زرت تارودانت عند رئاسة الحكومة، حيث جاء عشرات الآلاف من الجبال للاستماع إلى خطابي السياسي".

وأشار بيان سابق لحزب العدالة والتنمية إلى تداعيات الزلزال بتأكيده أنه يجب أن "نراجع كأمة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي، ولكن بمعناها العام والسياسي".

وأوضح البيان ذاته أن "السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية، وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي، وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها".

يذكر أنه مساء 8 سبتمبر 2023 ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).