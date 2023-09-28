التموين: موسم المدارس يؤثر سلبا على حركة سوق الذهب

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن «مبادرة زيرو جمارك على واردات الذهب»، أفادت بشكل كبير جدًا في السوق المصرية والعاملين به.



وأضاف «فرج» خلال تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، أن المبادرة حجمت من قفزات الأسعار في الذهب بشكل شبه يومي في السابق، ذاكرًا أنها عوضت عائدات المصريين، التي انخفضت إلى 23% قبل القرار، كما استقرت أسعار الذهب في السوق منذ إطلاق المبادرة عند نحو 2200 جنيه لجرام عيار 21.



وأوضحت أنه ما زالت الرغبة في اقتناء الذهب جيدة، خاصًة في هذا الوقت من العام بالتزامن مع بدء العام الدراسي ودخول المدارس، الأمر الذي يؤثر سلبًا على حركة سوق الذهب، موضحًا أن أسواق الذهب تشهد حالة رواج متوسطة.



وأفاد بأن مبادرة زيرو جمارك، سمحت بدخول نحو 2 طن من الذهب، مشيرًا إلى أن الذهب مخزن قيمة للأفراد والبنوك المركزية.



وارتفعت أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر 2210 جنيهات مقابل 2205 جنيهات في ختام تعاملات أمس، وفقا للموقع الإلكتروني للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.



وبحسب الشعبة، زاد سعر جرام عيار 24 مسجلا 2526 جنيها مقارنة بـ2520 جنيها، وارتفع سعر جرام عيار 18 نحو 1894 جنيها، مقابل 1899 جنيها.



وعالميا، انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، اليوم الأربعاء، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي. .