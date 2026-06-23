الرئيس الروماني يجري محاولة أخيرة لتشكيل حكومة موالية للاتحاد الأوروبي بعد فشل مرشحه في تصويت بالثقة

يعتزم الرئيس الروماني نيكوشور دان، القيام بمحاولة أخيرة لتشكيل حكومة موالية للاتحاد الأوروبي، بعد فشل مرشحه في الفوز في تصويت بالثقة، ما يطيل أمد الجمود السياسي الذي يعطل الإصلاحات الرئيسية اللازمة من أجل الحصول على تمويل حيوي من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن البلاد لديها فرصة محدودة لتشكيل حكومة مستقرة، وتأمين الحصول على مساعدات تصل قيمتها إلى 8 مليارات يورو (1ر9 مليار دولار) تنتهي صلاحيتها بحلول نهاية شهر أغسطس المقبل.

وبدون الحصول على هذه المساعدات، ستواجه رومانيا صعوبة في تقليص واحد من أكبر أوجه العجز في الموازنة بالاتحاد الأوروبي، وستواجه خطر خفض تصنيفها الائتماني إلى مستوى غير استثماري.