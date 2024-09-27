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أعداد جريدة الشروق
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صواريخ تستهدف حيفا وإصابة شخصين بسبب التدافع

وكالات
نشر في: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 9:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 9:30 ص

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بسقوط صاروخ في البحر قرب ميناء حيفا وشظايا صاروخ اعتراضي تسقط على وسط المدينة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على خليج حيفا، مشيرا إلى تمكنه من اعتراض بعضها وسقوط أخرى بمنطقة مفتوحة.
في هذا السياق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن شخصين أصيبا بجروح طفيفة أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ في حيفا.
كما ذكرت الجبهة الداخلية في إسرائيل أن صفارات الإنذار تدوي في مدينة حيفا ومحيطها، فيما أفادت "إسرائيل اليوم" بإطلاق أكثر من 10 صواريخ على المدينة ذاتها.
من جهته، أفادت "الجزيرة" بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في ساعة متأخرة من ليل الخميس، إنها أحصت 88 شهيدا و153 مصابا في الغارات الإسرائيلية على البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية"، إذ يواصل الجيش الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم له على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.

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