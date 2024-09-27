تعادل مثير بين فرانكفورت وفيكتوريا بلزن بمشاركة عمر مرموش

حقق فيكتوريا بلزن التشيكي تعادلا مثيرا مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، لحساب الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب آينتراخت فرانكفورت جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع مشاركة النجم المصري عمر مرموش في صفوف الفريق الألماني طيلة أحداث المواجهة.

وتمكن آينتراخت فرانكفورت من تسجيل الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 38، عن طريق اللاعب هوجو إيكيتيكي، قبل أن يتعادل اللاعب بافل شولتس لفريق فيكتوريا بلزن في الدقيقة 41.

ونجح إريك إيبيمبي في تسجيل الهدف الثاني لفريق آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 62، قبل أن يسجل اللاعب راسموسن يسين الهدف الثالث في الدقيقة 67.

وتمكن فريق فيكتوريا بلزن من تسجيل هدفين في 5 دقائق فقط، حيث أحرز كريس كوابينا أدو الهدف الثاني في الدقيقة 86، قبل أن يدرك اللاعب فاتسلاف جيميلكا هدف التعادل في الدقيقة 92.

وبتلك النتيجة، يحصل فريقا آينتراخت فرانكفورت وفيكتوريا بلزن على أول نقطة لهما في مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.